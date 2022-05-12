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Захоплені населені пункти Луганської області окупанти знищили повністю, - Гайдай

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Луганськ, Четвер 12 травня 2022 12:36
Захоплені населені пункти Луганської області окупанти знищили повністю, - Гайдай Фото: голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Наталія Гурковська

Ситуація в Луганській області значно погіршилась. Потужні бої тривають в Білогорівці, Комишувасі та на підступах до Сєвєродонецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Під контролем України зараз Сєвєродонецьк (+села громади), Лисичанськ (+ села/містечка громади), Гірське (+ села/містечка громади), частина Рубіжного. Рашисти тактику не змінюють: руйнують міста і тільки потім заходять на випалені землі", - розповів він.

За словами Гайдая, окупанти тактику не змінюють: руйнують міста і тільки потім заходять на випалені землі.

"Білогорівка зараз стримує російську навалу, наші захисники вже двічі зруйнували понтонні переправи, і виходячи з дій росіян - третій раз теж буде", - додав він.

В ОВА зазначають, що в окупованій Попасній масово зникають люди, орки полюють на українських активістів.

"Єдина дорога, яка нині з‘єднує Луганщину з "великою землею" під обстрілами. Поїздки надто ризиковані. На Луганщині немає електрики, води, газу та мобільного зв‘язку. Захоплені населені пункти знищені повністю", - резюмує очільник регіону.

Як повідомлялось, Білогорівка Луганської області стала новою "Чорнобаївкою", оскільки українські військові вчергове знищили понтонні переправи російських військ через Сіверський Донець і розбили багато ворожої техніки.

Зазначимо, російські військові називають бої під Чорнобаївкою Херсонської області "пеклом". Свідченням цього є листування окупанта, яке опублікувала Служба безпеки України.

Нагадаємо, раніше українські військові вкотре завдали руйнівного удару по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці Херсонської області, що стало вже 17-м випадком успішної атаки по ворожих силах на території місцевого аеродрому.

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