"Мы вышли из Чернобаевки, там сплошной ад". СБУ опубликовала очередной диалог оккупанта
Российские военные называют бои под Чернобаевкой Херсонской области "адом". Свидетельством этого является переписка оккупанта, которую опубликовала Служба безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Тут полный ... Наших тупо пачками убивают, я столько трупов никогда не видел. Мы отошли из Чернобаевки, там сплошной ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой... получили, что передать невозможно...",- отметил оккупант.
Зато его товарищ в ответ пишет, что не может поверить в это, поскольку российские СМИ говорят о "победах" и "захвате" Киева к 9 мая.
Российский военный, который сейчас стоит в Белозерке Херсонской области, осознает, что глубокие окопы, которые они начали рыть, чтобы хоть немного увеличить шансы на выживание, могут стать братской могилой.
Напомним, СБУ разоблачила в Херсонской области местного депутата, сотрудничавшего с оккупантами.
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