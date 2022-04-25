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"Мы вышли из Чернобаевки, там сплошной ад". СБУ опубликовала очередной диалог оккупанта

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Херсонская область, Понедельник 25 апреля 2022 10:50
"Мы вышли из Чернобаевки, там сплошной ад". СБУ опубликовала очередной диалог оккупанта Фото: СБУ опубликовала еще один диалог оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные называют бои под Чернобаевкой Херсонской области "адом". Свидетельством этого является переписка оккупанта, которую опубликовала Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Тут полный ... Наших тупо пачками убивают, я столько трупов никогда не видел. Мы отошли из Чернобаевки, там сплошной ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой... получили, что передать невозможно...",- отметил оккупант.

Зато его товарищ в ответ пишет, что не может поверить в это, поскольку российские СМИ говорят о "победах" и "захвате" Киева к 9 мая.

Российский военный, который сейчас стоит в Белозерке Херсонской области, осознает, что глубокие окопы, которые они начали рыть, чтобы хоть немного увеличить шансы на выживание, могут стать братской могилой.

Напомним, СБУ разоблачила в Херсонской области местного депутата, сотрудничавшего с оккупантами.

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