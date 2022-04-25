"Мы вышли из Чернобаевки, там сплошной ад". СБУ опубликовала очередной диалог оккупанта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Тут полный ... Наших тупо пачками убивают, я столько трупов никогда не видел. Мы отошли из Чернобаевки, там сплошной ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой... получили, что передать невозможно...",- отметил оккупант.

Зато его товарищ в ответ пишет, что не может поверить в это, поскольку российские СМИ говорят о "победах" и "захвате" Киева к 9 мая.

Российский военный, который сейчас стоит в Белозерке Херсонской области, осознает, что глубокие окопы, которые они начали рыть, чтобы хоть немного увеличить шансы на выживание, могут стать братской могилой.