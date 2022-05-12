Гайдай рассказал о новой "Чернобаевке" в Луганской области

Белогоровка Луганской области стала новой "Чернобаевкой", так как украинские военные в очередной раз уничтожили понтонные переправы российских войск через Северский Донец и разбили много вражеской техники.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

"Луганская область является в данном случае таким же форпостом, как и Мариуполь. То есть мы сдерживаем огромное количество орков просто на себе - не пропускаем их дальше", - отметил он.

Глава ОВА обратил внимание, что рашистам удалось установить понтонные переправы через Северский Донец, даже технику перебросили. Но в конечном итоге и вся техника, катера, танки, БТРы и понтоны - были полностью уничтожены.

Сейчас противник активизировался и пытается прорваться в Северодонецк, захватить полностью Рубежное, отрезать Луганскую область от "большой земли", взяв под контроль трассу Лисичанск-Бахмут, так называемую "дорогу жизни". Так, оккупанты подвергают мощным обстрелам населенные пункты.

"Со стороны Северодонецка и Воеводовки идут постоянные бои. Но там линии обороны противник не может продавить. И время идет нам на руку, потому что мы получаем долгожданные западные "плюшки", о которых наш министр обороны говорил. И я не буду называть, какое именно оружие, но оно к нам прибывает, и оно уже у нас работает", - сказал Гайдай.