На захваченную Запорожскую АЭС завезли подозрительный груз. Возможно минирование

На территории Запорожской атомной электростанции, с марта оккупированной Россией, наблюдается подозрительная активность. Российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС и разгружают какой-то груз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Insider .

Издание обнародовало видео, на котором зафиксировано движение военной техники на станции.

По данным источника издания, колонна военных грузовиков прибыла на территорию АЭС 2 августа. Грузовики остановились между первым и вторым энергоблоками и через некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через грузовые ворота. По данным этого источника, машинный зал был заминирован.

Согласно показаниям другого источника, на территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, в том числе БТРы, зенитные установки и техника для радиохимической разведки, а территория вокруг станции заминирована российскими войсками.

По данным источника, вблизи села Водяное, ближайшем к АЭС, находятся батареи ГРАДов, а мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, причем часть боекомплекта даже внутри энергоблока. Был ли энергоблок заминирован или его просто используют для хранения взрывчатки, второму источнику неизвестно.

По данным источника, захватом станции руководил генерал-майор Алексей Домбровский, после чего командование передали генерал-майору РХБЗ ВС РФ Валерию Васильеву.

Обстрелы, которые 5 августа были зафиксированы на территории АЭС, оба источника считают инсценированной провокацией. По данным сотрудника одного из блоков, вследствие обстрела обесточилось резервное питание по всей станции, а на 3 блоке сработали 2 системы безопасности и запустились дизели (это значит, что обесточилась система безопасности блока).