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Зеленский назвал обстрел ЗАЭС актом террора и призвал к санкциям против "Росатома"

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Украина, Пятница 05 августа 2022 22:48
Зеленский назвал обстрел ЗАЭС актом террора и призвал к санкциям против "Росатома" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В ответ на обстрел Запорожской АЭС западные партнеры Украины должны ввести санкции против "Росатома" и всего атомного сектора России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в видеообращении.

Президент заявил, что Россия должна отвечать за сам факт создания угрозы для атомной станции, что является дополнительным аргументом для признания России государством - спонсором терроризма.

"Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от "Росатома" до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", - заявил Зеленский.

Президент назвал любые обстрелы Запорожской АЭС откровенным и дерзким преступлением и актом террора.

Напомним, что сегодня российская армия дважды обстреливала Запорожскую АЭС. В результате второго обстрела станция получила серьезные повреждения и появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

В МИД уже отреагировали на эти обстрелы и сравнили их с ядерным ударом.

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