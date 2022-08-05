Зеленский назвал обстрел ЗАЭС актом террора и призвал к санкциям против "Росатома"
В ответ на обстрел Запорожской АЭС западные партнеры Украины должны ввести санкции против "Росатома" и всего атомного сектора России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в видеообращении.
Президент заявил, что Россия должна отвечать за сам факт создания угрозы для атомной станции, что является дополнительным аргументом для признания России государством - спонсором терроризма.
"Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от "Росатома" до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", - заявил Зеленский.
Президент назвал любые обстрелы Запорожской АЭС откровенным и дерзким преступлением и актом террора.
Напомним, что сегодня российская армия дважды обстреливала Запорожскую АЭС. В результате второго обстрела станция получила серьезные повреждения и появилась угроза распыления радиоактивных веществ.
В МИД уже отреагировали на эти обстрелы и сравнили их с ядерным ударом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.