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Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач

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Украина, Суббота 06 августа 2022 10:10
Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач Фото: на Запорожский АЭС отключен энергоблок из-за обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Из-за вражеского обстрела Запорожской АЭС повреждены линии электропередач. Четвертый энергоблок станции отключен от энергосистемы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОГА Александра Старуха в Facebook.

По его данным, вчера вечером вражеский обстрел был совершен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет.

"Также в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв", - добавил он.

Напомним, 5 августа российская армия дважды обстреливала Запорожскую АЭС. В результате второго обстрела станция получила серьезные повреждения и появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел ЗАЭС актом террора и призвал к санкциям против "Росатома"

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Запорожская АЭС
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