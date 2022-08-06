На захоплену Запорізьку АЕС завезли підозрілий вантаж. Можливе мінування

На території Запорізької атомної електростанції, з березня окупованої Росією, спостерігається підозріла активність. Російські військові вантажівки заїжджають на територію АЕС і розвантажують якийсь вантаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Insider .

Видання оприлюднило відео, на якому зафіксовано рух військової техніки на станції.

За даними джерела видання, колона військових вантажівок прибула на територію АЕС 2 серпня. Вантажівки зупинилися між першим і другим енергоблоками і через деякий час частина колони по одній машині почала заїжджати на територію машинного залу першого енергоблоку через вантажні ворота. За даними цього джерела, машинний зал був замінований.

Згідно зі свідченнями іншого джерела, на території станції знаходяться близько 500 російських солдатів і військова техніка, в тому числі БТРи, зенітні установки і техніка для радіохімічної розвідки, а територія навколо станції замінована російськими військами.

За даними джерела, поблизу села Водяне, найближчого до АЕС, знаходяться батареї ГРАДів, а міни і боєкомплект російські солдати зберігають в безпосередній близькості до енергоблоків, під естакадами, причому частина боєкомплекту навіть всередині енергоблоку. Чи був енергоблок замінований або його просто використовують для зберігання вибухівки, другому джерелу невідомо.

За даними джерела, захопленням станції керував генерал-майор Олексій Домбровський, після чого командування передали генерал-майору РХБЗ ЗС РФ Валерію Васильєву.

Обстріли, які 5 серпня були зафіксовані на території АЕС, обидва джерела вважають інсценованою провокацією. За даними співробітника одного з блоків, внаслідок обстрілу знеструмилося резервне живлення по всій станції, а на 3 блоці спрацювали 2 Системи безпеки і запустилися дизелі (це означає, що знеструмилася система безпеки блоку).