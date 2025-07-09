Заховали від Трампа? Французька розвідка не знайшла, де збагачений уран Ірану

"Наша оцінка на сьогодні полягає в тому, що кожен з етапів виробництва урану зазнав дуже серйозного впливу, дуже серйозної шкоди, і що ядерна програма, якою ми її знали, була надзвичайно затримана, ймовірно, на багато місяців", – повідомив Лернер.

Попри це, він визнав, що дані розвідки вказують на наявність прихованих запасів високозбагаченого урану. Проте наразі невідомо, де саме зберігаються ці запаси.

"Сьогодні у нас є свідчення, але ми не можемо сказати з упевненістю, поки МАГАТЕ не відновить свою роботу. Це дуже важливо. У нас не буде можливості відстежити його (запаси – ред.)", – підкреслив керівник французької зовнішньої розвідки.

Лернер також додав, що існує ймовірність продовження Іраном своєї ядерної програми, хоча й у менших потужностях.