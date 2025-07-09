Заховали від Трампа? Французька розвідка не знайшла, де збагачений уран Ірану

Авіаудари Сполучених Штатів та Ізраїлю по ядерним об'єктам Ірану суттєво зашкодили ядерній програмі, відкинувши її на багато місяців. Водночас достеменно невідомо, де наразі зберігаються запаси високозбагаченого урану.
Про це заявив керівник французької зовнішньої розвідки Ніколя Лернер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Наша оцінка на сьогодні полягає в тому, що кожен з етапів виробництва урану зазнав дуже серйозного впливу, дуже серйозної шкоди, і що ядерна програма, якою ми її знали, була надзвичайно затримана, ймовірно, на багато місяців", – повідомив Лернер.
Попри це, він визнав, що дані розвідки вказують на наявність прихованих запасів високозбагаченого урану. Проте наразі невідомо, де саме зберігаються ці запаси.
"Сьогодні у нас є свідчення, але ми не можемо сказати з упевненістю, поки МАГАТЕ не відновить свою роботу. Це дуже важливо. У нас не буде можливості відстежити його (запаси – ред.)", – підкреслив керівник французької зовнішньої розвідки.
Лернер також додав, що існує ймовірність продовження Іраном своєї ядерної програми, хоча й у менших потужностях.
13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левиний народ" проти Ірану. У той самий день ізраїльська авіація атакувала військові та ядерні об'єкти Ізраїля, внаслідок чого загинули високопоставлені військові та спеціалісти, які працювали над ядерною програмою Тегерану. Після цього обидві країни почали щодня обмінювати обстрілами.
Вже 22 червня у конфлікт втрутились й США, які атакували протибункерними авіабомбами ядерні об'єкти Ірану, а Тегеран у відповідь атакував американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі.
24 червня Трамп заявив про набуття чинності режиму припинення вогню. При цьому згодом стало відомо, що Ізраїль готується до поновлення військових дій, якщо Іран вирішить відродити свою ядерну програму.
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