Спрятали от Трампа? Французская разведка не нашла, где обогащенный уран Ирана

"Наша оценка на сегодня заключается в том, что каждый из этапов производства урана подвергся очень серьезному воздействию, очень серьезному ущербу, и ядерная программа, какой мы ее знали, была чрезвычайно задержана, вероятно, на многие месяцы", - сообщил Лернер.

Несмотря на это, он признал, что данные разведки указывают на наличие скрытых запасов высокообогащенного урана. Однако пока неизвестно, где именно хранятся эти запасы.

"Сегодня у нас есть свидетельства, но мы не можем сказать с уверенностью, пока МАГАТЭ не возобновит свою работу. Это очень важно. У нас не будет возможности отследить его (запасы - ред.)", - подчеркнул руководитель французской внешней разведки.

Лернер также добавил, что существует вероятность продолжения Ираном своей ядерной программы, хотя и в меньших мощностях.