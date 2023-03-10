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"Захотіли полякати". У РФ двоє мобілізованих солдатів влаштували стрілянину з автомата

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Москва, П'ятниця 10 березня 2023 07:21
"Захотіли полякати". У РФ двоє мобілізованих солдатів влаштували стрілянину з автомата Фото: у Росії двоє мобілізованих солдатів влаштували стрілянину з автомата (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У місті Дальнегорськ Приморського краю РФ двоє мобілізованих у стані алкогольного сп'яніння вчинили стрілянину з автомата на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що солдати РФ нещодавно повернулися з війни в Україні та "захотіли полякати" місцевих жителів. У момент стрілянини обидва перебували у стані алкогольного сп'яніння. Поліція, яка приїхала на місце події, їх затримала. Зазначається, що ніхто не постраждав, стрілянина велася у повітря.

Також на початку тижня в місті Домодєдово Московської області поліція затримала мобілізованого, який втік з частини, який у стані алкогольного сп'яніння погрожував підірвати гранату.

Раніше повідомлялося, що в окупованому місті Ясинувата Донецької області 20 російських ув'язнених, завербованих на війну проти України, втекли, не доїхавши до позицій. Дезертирів розшукують.

Також ми писали, що раніше російські солдати втекли з білоруського полігону під Барановичами. При собі вони мали автомат.

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