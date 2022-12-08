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На Донбасі 20 зеків-окупантів втекли зі зброєю, трьох дезертирів уже ліквідували

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Ясинувата, Четвер 08 грудня 2022 08:32
На Донбасі 20 зеків-окупантів втекли зі зброєю, трьох дезертирів уже ліквідували Фото: в Ясинуватій втекли 20 російських в'язнів зі зброєю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому місті Ясинувата Донецької області 20 російських в'язнів, завербованих на війну проти України, втекли, не доїхавши до позицій. Дезертирів розшукують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"Під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб", - йдеться у повідомленні.

Окупанти розшукують втікачів. За даними Генштабу, трьох в'язнів вже ліквідували.

Крім того, у Запорізькій області окупанти почали роздавати повістки місцевим жителям. Ймовірно, росіяни планують мобілізувати чоловіків та відправити на фронт.

Нагадаємо, що ЗСУ минулої доби відбили атаки ворога поблизу 15 населених пунктів у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

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