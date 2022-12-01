У Білорусі озброєні російські солдати втекли з полігону, - "Гаюн"

Фото: у Білорусі озброєні російські солдати втекли з полігону (Getty Images)

Російські солдати втекли з білоруського полігону під Барановичами. При собі вони мали автомат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Вчора після полудня місцеві жителі помітили 3-4 чоловіки, які втекли з боку полігону. Пізніше вдалося зв'язатися з товаришами по службі втекли солдатів. Вони також підтвердили, що вчора троє солдатів справді втекли з полігону "Обуз-Лісновський". Із самого ранку в Барановичах ходить "військова комендатура" - солдати із червоно-зеленими нашивками, яких помічають на різних вулицях міста.