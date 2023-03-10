"Захотели попугать". В РФ двое мобилизованных солдат устроили стрельбу из автомата

В городе Дальнегорск Приморского края РФ двое мобилизованных в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из автомата на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что солдаты РФ недавно вернулись с войны в Украине и "захотели попугать" местных жителей. В момент стрельбы оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Приехавшая на место происшествия полиция их задержала. Отмечается, что никто не пострадал, стрельба велась в воздух. Также в начале недели в городе Домодедово Московской области полиция задержала сбежавшего из части мобилизованного, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал подорвать гранату.