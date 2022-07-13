Белорусский пограничник пробрался в Украину, чтобы воевать против России

В Волынской области задержали белорусского пограничника, который незаконно пересек границу. Суд наказал его арестом на двое суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Отмечается, что инцидент произошел 29 июня, но о нем стало известно после публикации соответствующего решения суда.
Гражданин Беларуси, проходящий службу в Брестской погрангруппе, пересек границу вне пункта пропуска на территории Шацкой общины Ковельского района Волынской области по направлению Дубок (Беларусь) — Хрипск (Украина). Его задержали украинские пограничники.
Мужчина объяснил свое нарушение желанием присоединиться к ВСУ и сражаться против России.
"Мужчина также сообщил, что у него есть единомышленники по этому вопросу и он решил с одним из них отправиться в Украину, но их обнаружили на границе и преследовали огнем, поэтому границу смог пересечь только он", - рассказали в Госпогранслужбе Украины.
Сейчас предоставленная им информация проверяется, после чего будет принято решение о его дальнейшей судьбе.
В то же время в Гоcпогранкомитете Беларуси сообщили, что инцидентов с пограничниками не было, границу с Украиной не пересекал ни один белорусский пограничник.
Напомним, в Беларуси стартовали командно-штабные учения с территориальными войсками. Их подготовка будет проходит в Гомельской области, которая граничит с Украиной.
В то же время в Украине готовятся к вероятному наступлению из Беларуси. Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев осмотрел позиции украинских войск на севере.
При этом, по словам экспертов, белорусская армия, вероятно, не будет втянута в войну, которую развязала Россия против Украины. Однако угроза со стороны Беларуси все же существует.