Белорусский пограничник пробрался в Украину, чтобы воевать против России

Отмечается, что инцидент произошел 29 июня, но о нем стало известно после публикации соответствующего решения суда.

Гражданин Беларуси, проходящий службу в Брестской погрангруппе, пересек границу вне пункта пропуска на территории Шацкой общины Ковельского района Волынской области по направлению Дубок (Беларусь) — Хрипск (Украина). Его задержали украинские пограничники.

Мужчина объяснил свое нарушение желанием присоединиться к ВСУ и сражаться против России.

"Мужчина также сообщил, что у него есть единомышленники по этому вопросу и он решил с одним из них отправиться в Украину, но их обнаружили на границе и преследовали огнем, поэтому границу смог пересечь только он", - рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Сейчас предоставленная им информация проверяется, после чего будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

В то же время в Гоcпогранкомитете Беларуси сообщили, что инцидентов с пограничниками не было, границу с Украиной не пересекал ни один белорусский пограничник.