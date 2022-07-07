Эксперт оценил готовность белорусской армии к войне против Украины
Белорусская армия, вероятно, не будет втянута в войну, которую развязала Россия против Украины. Однако угроза со стороны Беларуси все же существует.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
Он считает, что белорусские войска не смогут воевать против украинских из-за нехватки боевого опыта. Однако эксперт не исключает возможности того, что Беларусь несет угрозу для Украины.
"Нападение (Беларуси, - ред.) может произойти фактически в любой момент. Стоит рассматривать именно с такой позиции. Что касается подготовки, то наиболее подготовленными армиями на всем европейском континенте являются украинская армия и российская оккупационная армия. Что белорусская, что армии стран Центрально-восточной Европы - все это армии без опыта ведения войны", - отметил Бадрак.
Эксперт оценил шансы белорусской армии как очень низкие. Причиной этого также является отсутствие мотивации, как и в российских войск. По его словам, именно поэтому глава Кремля Владимир Путин до сих пор не втянул Беларусь в войну.
"Если будет быстро разбита белорусская армия или даже российско-белорусская группировка - это будет огромный антипутинский аргумент для дальнейшего развития событий. Путин, с одной стороны, хочет перевести уровень войны с российско-украинского к международному формату, когда подключится Беларусь. Но он боится того, что белорусские группировки будут быстро разбиты", - пояснил Бадрак.
Напомним, Минобороны Украины и Генштаб ВСУ также оценивают возможность нападения со стороны Беларуси как маловероятную. В то же время Россия использует территории Беларуси для обстрелов украинских городов.
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