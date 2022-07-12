Беларусь начала учения территориальных войск возле украинской границы
В Беларуси стартовали командно-штабные учения с территориальными войсками. Их подготовка будет проходить в Гомельской области, которая граничит с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.
"С 12 по 14 июля под руководством заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета проводится командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинского района", - говорится в сообщении.
В ходе учений белорусские территориальные войска отработают:
- охрану и оборону объекта ТрО;
- несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мер военного положения.
Ранее стало известно, что в южных областях Беларуси, откуда происходят запуски ракет по Украине, продлили ограничения для полетов гражданских самолетов с 8 июля по 7 октября.
Также напомним, вчера на протяжении всей ночи над Беларусью летал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в паре с истребителями. Пилоты обсуждали видимость целей для ударов по Украине.
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