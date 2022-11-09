Захоплювали Маріуполь та Сєвєродонецьк. Ще п'ятеро бойовиків "Л/ДНР" отримали тюремні строки
Ще п’ятьох учасників терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" було засуджено до позбавлення волі. Четверо із них отримали по 13 років тюрми, ще один - 10.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ув'язнені увійшли до складу окупаційних угруповань країни-агресора і брали участь у штурмі українських міст на сході.
Так, до 13 років тюрми було засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк. Повідомляється, що українські військові взяли зловмисників у полон під час бойових дій поблизу Білогорівки в Луганській області.
За даними слідства, затриманими виявились місцеві жителі, які ще до повномасштабної війни приєднались до так званої "4-й отдельной мотострелковой бригады "ЛНР", яка входила до складу 2-го армійського корпусу РФ. Там вони брали активну участь у боях проти ЗСУ на Луганському напрямку.
На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за:
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 258-3 (участь у терористичній організації);
- ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу.
Ще одного бойовика було засуджено до 10 років позбавлення волі.
Встановлено, що чоловік перебував у складі так званого "105-го стрелкового полка ДНР" 1-го армійського корпусу РФ. У лавах окупаційного угруповання зловмисник захоплював Маріуполь та інші населенні пункти Приазов’я.
У липні підрозділ передислокували в район Мар’їнки Донецької області, де окупанти облаштували бойові позиції з використанням бронетехніки. Там українські бійці підбили російську БМП, на якій пересувався бойовик, і затримали його.
Суд визнав фігуранта винним за:
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації);
- ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, чоловіка, який допомагав РФ та передавав дані про українських військових у Лисичанську та Рубіжному, засудили на 8 років позбавлення волі.
Окрім того, 15 років тюрми отримав чоловік, який здавав своїх односельців росіянам під час окупації частини Київської області.
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