Захватывали Мариуполь и Северодонецк. Еще пятеро боевиков "Л/ДНР" получили тюремные сроки

Еще пятеро участников террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" были приговорены к лишению свободы. Четверо из них получили по 13 лет тюрьмы, еще один - 10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину заключенные вошли в состав оккупационных группировок страны-агрессора и участвовали в штурме украинских городов на востоке.

Так, к 13 годам тюрьмы были приговорены четыре боевика, которые захватывали Северодонецк. Сообщается, что украинские военные взяли злоумышленников в плен во время боевых действий вблизи Белогоровки в Луганской области.

По данным следствия, задержанными оказались местные жители, которые еще до полномасштабной войны присоединились к так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригаде "ЛНР", которая входила в состав 2-го армейского корпуса РФ. Там они активно участвовали в боях против ВСУ на Луганском направлении.

На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными за:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 258-3 (участие в террористической организации);

ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса.

Еще один боевик был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Установлено, что мужчина находился в составе так называемого "105-го стрелкового полка ДНР" 1-го армейского корпуса РФ. В рядах оккупационной группировки злоумышленник захватывал Мариуполь и другие населенные пункты Приазовья.

В июле подразделение передислоцировали в район Марьинки Донецкой области, где оккупанты обустроили боевые позиции с использованием бронетехники. Там украинские бойцы подбили российскую БМП, на которой передвигался боевик, и задержали его.

Суд признал фигуранта виновным за: