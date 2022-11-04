ua ru
Пт, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Здавав українських партизанів. Зрадника з Київської області засудили на 15 років

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 17:19
Здавав українських партизанів. Зрадника з Київської області засудили на 15 років Фото: Зрадника з Київської області засудили на 15 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Під час окупації частини Київської області чоловік здавав своїх односельців росіянам. Його засудили на 15 років тюрми за державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Ворожим поплічником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу самооборони одного із селищ Броварського району", - йдеться у повідомленні.

Після окупації населеного пункту він одразу почав співпрацювати з росіянами. Чоловік здавав окупантам адреси проживання односельців, які чинили спротив загарбникам. Саме через нього було викрадено командира та інших учасників загону самооборони, до якого раніше він входив.

"До потерпілих застосовували насильство і погрози вбивства. Встановлено факти, коли людей із зав’язаними очима ставили до стінки та стріляли їм під ноги, імітуючи розстріл", - пояснили в СБУ.

Після деокупації регіону чоловіка затримали та оголосили підозру у державній зраді. Суд визнав чоловіка винним та призначив 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що мешканця Дніпра засудили на 5 років за те, що зливав ворогу дані про ЗСУ.

Також стало відомо, що до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили мешканку Миколаєва, яка за завданням спецслужб РФ добровільно у квітні та травні 2022 року збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили сімох бойовиків так званої "ДНР", які брали участь у штурмі "Азовсталі" у Маріуполі. Їм оголосили підозру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Київська область Війна в Україні
NEWS
ЗСУ посилюють штурми біля Кремінної, а окупанти наступають поблизу Бахмута: карти боїв
ЗСУ посилюють штурми біля Кремінної, а окупанти наступають поблизу Бахмута: карти боїв
DAILY
Статут не писаний. Як Чернишова призначили головою "Нафтогазу" і що могло цьому завадити
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Статут не писаний. Як Чернишова призначили головою "Нафтогазу" і що могло цьому завадити