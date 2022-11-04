Здавав українських партизанів. Зрадника з Київської області засудили на 15 років

Під час окупації частини Київської області чоловік здавав своїх односельців росіянам. Його засудили на 15 років тюрми за державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Ворожим поплічником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу самооборони одного із селищ Броварського району", - йдеться у повідомленні.

Після окупації населеного пункту він одразу почав співпрацювати з росіянами. Чоловік здавав окупантам адреси проживання односельців, які чинили спротив загарбникам. Саме через нього було викрадено командира та інших учасників загону самооборони, до якого раніше він входив.

"До потерпілих застосовували насильство і погрози вбивства. Встановлено факти, коли людей із зав’язаними очима ставили до стінки та стріляли їм під ноги, імітуючи розстріл", - пояснили в СБУ.

Після деокупації регіону чоловіка затримали та оголосили підозру у державній зраді. Суд визнав чоловіка винним та призначив 15 років позбавлення волі.