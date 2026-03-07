Захват инкассаторов Ощадбанка Венгрией: госбанк выдвинул Будапешту требование

Ощадбанк требует от Венгрии вернуть захваченные 5 марта ценности и инкассаторские автомобили. Венгерское правительство присвоило чужое имущество и по сути совершило ограбление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка.

В банке отметили, что венгры вернули семерых захваченных ими граждан Украины домой. Но ценности и автомобили до сих пор остаются в руках венгерского правительства - совершенно незаконно.

Ощадбанк уже сообщил, что планирует обжаловать любые решения относительно ограничений на пребывание на территории Европейского Союза, которые были наложены на сотрудников инкассаторской бригады банка миграционной службой Венгрии.

"Также будет детально рассмотрен вопрос нарушения прав сотрудников Ощада во время их задержания более суток без предоставления права на доступ к юридической помощи и консульской поддержки", - заверили в банке.

Второе направление - Венгрию заставят вернуть захваченное имущество банка. Речь идет о двух инкассаторских автомобилях и ценности на сумму 40 млн долларов США, 35 млн евро и девять килограммов банковского золота.

"Ощадбанк абсолютно уверен в законности своих действий. Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний", - добавили в сообщении.