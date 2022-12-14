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В захопленій Луганській області дітей навчатимуть керувати беспілотниками

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Луганськ, Середа 14 грудня 2022 08:42
В захопленій Луганській області дітей навчатимуть керувати беспілотниками Фото: в захопленій Луганській області дітей навчатимуть керувати беспілотниками (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У так званій "ЛНР" хочуть впровадити центри військово-спортивної підготовки дітей, де навчатимуть керувати безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"Відповідну програму збираються тестувати на території окупованих Луганської та Донецької областей, а також у Бурятії, Калмикії та Чечні", - йдеться в повідомленні.

До того ж для дітей від 14 до 18 років росіяни створять центри патріотичного виховання та військово-спортивної підготовки.

"До програми планують включити вогневу та інженерну підготовку, керування безпілотниками тощо", - розповідають в ОВА.

І все це на фоні того, що в захоплених у 2022 році містах узимку мерзнуть люди. Зокрема, в Рубіжному, до прикладу, руйнується система централізованого водопостачання.

"Вода в трубах перетворюється на лід, що у підсумку порушує цілісність труб. Замінювати вже пошкоджені ділянки у місцевого житлово-комунального господарства нічим", - додають в адміністрації.

Як повідомлялося, росіяни на тимчасово окупованій частині Донецької області заборонили дітям перебувати на вулиці без своїх батьків чи опікунів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення окупанти викрали і вивезли на територію РФ близько 10 тисяч українських дітей.

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