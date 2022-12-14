В захваченной Луганской области детей будут учить управлять беспилотниками

В так называемой "ЛНР" оккупанты хотят внедрить центры военно-спортивной подготовки детей, где будут учить руководить беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА .

"Соответствующую программу собираются тестировать на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей, а также в Бурятии, Калмыкии и Чечне", - говорится в сообщении.

К тому же, для детей от 14 до 18 лет россияне создадут центры патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки.

"В программу планируется включить огневую и инженерную подготовку, управление беспилотниками и т.д.", - рассказывают в ОВА.

И все это на фоне того, что в захваченных в 2022 году городах зимой мерзнут люди. В частности, в Рубежном, например, разрушается система централизованного водоснабжения.

"Вода в трубах превращается в лед, что в итоге нарушает целостность труб. Заменять уже поврежденные участки у местного жилищно-коммунального хозяйства нечем", - добавляют в администрации.