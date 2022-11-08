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Окупанти заборонили дітям виходити на вулицю без супроводу в Донецькій області

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Вівторок 08 листопада 2022 16:17
Окупанти заборонили дітям виходити на вулицю без супроводу в Донецькій області Ілюстративне фото: окупанти заборонили дітям виходити на вулицю без супроводу в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни на тимчасово окупованій частині Донецької області заборонили дітям перебувати на вулиці без батьків або опікунів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

За його словами, діти до 7 років не можуть грати на вулиці цілодобово, від 7 до 14 - з 21:00 до 06:00, а з 14 до 18 років - з 22:00 до 06:00.

"Знаєте чому? Тому що на думку окупаційної влади дитина не може самостійно перебувати в "соціально небезпечних місцях". Оскільки окремого списку не додано, змушена погодитися з формулюванням. Окупована Донецька область (власне як і територія Росії) на сьогоднішній день соціально небезпечне місце. Не лише для дітей", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поблизу тимчасово окупованого Маріуполя на місці масового поховання супутники зафіксували понад 1500 тисяч нових могил.

Також ми писали, що російські війська 4 листопада обстріляли кілька населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули троє людей, ще 8 мирних жителів отримали поранення.

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