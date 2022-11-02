Названо кількість дітей, яких РФ силою вивезла з окупованих територій України

З початку повномасштабного вторгнення окупанти викрали і вивезли на територію РФ близько 10 тисяч українських дітей.

Так, росіяни вивозять дітей із інтернатів і не повертають їх українській стороні. При цьому, не всі діти в таких закладах є сиротами, а деякі втратили батьків саме через російську агресію. Крім цього, окупанти крадуть і дітей, які живуть з батьками.

"Їх вивозять на "оздоровлення" до дитячих таборів у РФ, після чого не повертають батькам. Ця ситуація необхідна Кремлю аби змусити батьків виїхати за дітьми на територію РФ й залишити свій будинок. Повернутись назад вже практично неможливо, адже на тимчасово окупованих територіях росіяни ввели "воєнний стан", - повідомляють в ЦНС.

Дітей з окупованих територій вивозять в віддалені райони РФ. Зокрема до Ленінградської, Волгоградської, Новосибірської, Тюменської областей. А пропаганда використовує крадіжку дітей в своїх цілях, розповідаючи про те "як врятували їх від нацистів".

"Хоча насправді йдеться не про порятунок дітей від бойових дій, адже, ще раз зауважимо - їх не повертають українській стороні. Йдеться саме про викрадення, з подальшою асиміляцією серед росіян. Тобто по факту знищення цілої верстви українського населення, що і є геноцидом в міжнародному праві", - повідомляють в ЦНС.