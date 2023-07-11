"Заходить занадто далеко". На Заході образилися на Зеленського за критику НАТО, - Politico

Західні дипломати образились на жорстоке звернення українського президента Володимира Зеленського щодо їх позиції для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Після того, як президент дізнався, що союзники в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України, Зеленський звернувся до Альянсу.
"Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку. І ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це - повага. Але Україна теж заслуговує на повагу. Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України", - написав Зеленський.
Однак підсумки робити ще зарано, оскільки підсумкове комюніке, яке мають узгодити в НАТО, ще не було опубліковано.
Але нагадаймо, що Україна очікує від союзників саме чіткого політичного запрошення до НАТО, розраховуючи, що отримає місце в Альянсі після завершення війни з Росією.
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