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"Заходит слишком далеко". На Западе обиделись на Зеленского за критику НАТО, - Politico

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Западные дипломаты обиделись на жестокое обращение украинского президента Владимира Зеленского по поводу их позиции для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

После того, как президент узнал, что союзники в кулуарах обсуждают формулировки на саммите без Украины, Зеленский обратился в Альянс.

"Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор. Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это - уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения. Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины", - написал Зеленский.

В то же время президент отметил, что это "беспрецедентно и абсурдно, когда не определены временные рамки ни для приглашения, ни для членства Украины".

Однако итоги делать еще рано, поскольку итоговое коммюнике, которое должно согласовать в НАТО, еще не было опубликовано.

Но напомним, что Украина ожидает от союзников четкого политического приглашения в НАТО, рассчитывая, что получит место в Альянсе после завершения войны с Россией.

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Владимир ЗеленскийНАТОВойна России против Украины