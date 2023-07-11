"Фіналізуємо комюніке". Столтенберг відповів, чого чекати Україні від саміту НАТО

В НАТО обіцяють, що Україна отримає сильне повідомлення за підсумками саміту у Вільнюсі. Наразі країни-члени Альянсу працюють над завершенням спільного комюніке.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час відкриття Громадського форуму НАТО.

Зокрема, Столтенберг висловив впевненість, що НАТО ухвалить серйозні рішення щодо України.

На питання: чи станеться так, що Україна отримає запрошення до НАТО, він сказав, що наразі йде завершальна робота щодо підсумкової заяви.

"Ми зараз фіналізуємо комюніке, різні елементи будуть у ньому, потім ви можете прочитати, що там, будьте певні, там буде сильне повідомлення України", - заявив Столтенберг.

За його словами, Україна стала набагато ближчою до НАТО і "настав час відобразити це в усіх рішеннях Альянсу".

"Ми маємо стояти за Україну стільки, скільки триває війна. Це повідомлення від Альянсу, відколи почалася війна. І треба пам'ятати, що війна почалася з 2014 року, а в 2022 році було вторгнення. Ми допомагали Україні з 2014 року. Я впевнений, що у проблемі членства наші учасники підтвердять, що Україна стане членом НАТО", - зазначив Столтенберг.

Також генсек НАТО розповів, що НАТО має багаторічну програму, щоб Україна володіла силами Альянсу.

"У нас буде погоджувальна зустріч завтра, ми обговоримо ухвалення рішень. Україна пройшла довгий шлях з того часу, як ми ухвалили це рішення у 2008 році, коли ухвалили ПДЧ, Україна стала ближче до НАТО. Підтримка України - це сильна частина, тому що люди відчувають солідарність до України", - акцентував Столтенберг.

Він додав - якщо російський диктатор Володимир Путін виграє Україну, це буде погано не лише Україні, а й усьому світу.

"Вони зроблять світ небезпечнішим, а ми станемо вразливими. Тому ми сильно підтримуємо Україну", - підсумував генсек.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, що вже сьогодні у Вільнюсі стартує дводенний саміт НАТО. Україна очікує отримати чіткий сигнал від союзників, що після закінчення війни вона стане членом Альянсу.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.

Однак досі залишається інтригою, чи отримає наша країна політичне рішення від союзників щодо вступу в Альянс, або ж партнери запропонують інший сценарій, на кшталт ізраїльського.

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