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Заходили з різних напрямків: у Києві заявили про збиття усіх "Шахедів"

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Усі ударні безпілотники, які російські війска запустили на Київ для атаки цієї ночі, були знищені силами і засобами протиповітряної оборони. У столиці руйнувань та постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка в Telegram.

Чиновник зазначив, що противник "не зменшує інтенсивність повітряних атак по Україні і по Києву зокрема від початку вересня". Так, і цієї ночі була загроза для столиці через "Шахеди".

"Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 04:00 і тривала вона майже 2 години. Весь цей час російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами", - поінформував керівник КМВА.

Разом з тим він зауважив, що завдяки роботі ППО "усі БпЛА ворога були знищені".

"Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих. Дякуючи нашим воїнам, які захищають мирне місто від таких серйозних загроз!" - розповів Попко.

"Шахедна" атака вночі

Раніше повідомлялося, що напередодні ввечері 9 вересня росармія запустила в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Також повідомлялося, що через атаку дронів-камікадзе у Черкаській області пролунали вибухи.

Додамо, що у Києві також оголошували повітряну тривогу, велася робота ППО на підступах до столиці, а також в області.

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КиївППОАтака дронів