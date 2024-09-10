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Заходили с разных направлений: в Киеве заявили о сбитии всех "Шахедов"

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Все ударные беспилотники, которые российские войска запустили на Киев для атаки этой ночью, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. В столице разрушений и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попка в Telegram.

Чиновник отметил, что противник "не уменьшает интенсивность воздушных атак по Украине и по Киеву, в частности, с начала сентября". Так, и этой ночью была угроза для столицы из-за "Шахедов".

"Воздушную тревогу в Киеве объявили около 04:00 и продолжалась она почти 2 часа. Все это время российские дроны заходили в сторону столицы с разных направлений и разным группам", - проинформировал руководитель КМВА.

Вместе с тем он отметил, что благодаря работе ПВО "все БПЛА врага были уничтожены".

"Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших. Благодаря нашим воинам, защищающим мирный город от таких серьезных угроз!" - рассказал Попко.

"Шахедная" атака ночью

Ранее сообщалось, что накануне вечером 9 сентября росармия запустила по направлению Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось, что из-за атаки дронов-камикадзе в Черкасской области раздались взрывы.

Добавим, что в Киеве также объявлялась воздушная тревога, велась работа ПВО на подступах к столице, а также в области.

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КиевПВОАтака дронов