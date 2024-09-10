У Києві оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів", працює ППО

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударними дронами типу "Шахед".

На підступах до Києва працює ППО. Військові повідомляють про рух ворожого безпілотника у передмісті міста Буча.

Жителів столиці просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту і перебувати там до відбою повітряної тривоги.

Нічний атака безпілотників

Ввечері у понеділок, 9 вересня, росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Станом на 03.48, в небі над Україною зафіксовані до 10 груп "Шахедів". Більшість дронів пересуваються у Полтавській та Черкаській областях.

Зокрема, близько 4:00 у Черкаській області пролунали вибухи.

Додамо, що тим часом ударні безпілотники масштабно атакують Росію.

Зокрема, вибухи пролунали у Підмосков'ї. Також гучно було в Брянській області.

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