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Атака "Шахедів": у Черкаській області було чути вибухи

Вівторок 10 вересня 2024 03:55
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Атака "Шахедів": у Черкаській області було чути вибухи Фото: у Черкаській області пролунали вибухи через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Черкаській області у ніч проти 10 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Фіксувалася загроза ворожих атак із застосуванням дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця та "Суспільне Черкаси".

Зазначається, що вибухів у Черкаській області було кілька. Зокрема, вони лунали близько 3:38, 3:22 та 3:15.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про загрозу через ударні безпілотники противника для Черкаської області, у якій були помічені кілька груп ворожих цілей.

Керівник ОВА також попередив у своєму Telegram про підвищену небезпеку у Черкаській області.

"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - написав він о 03.41.

Додамо, за даними ЗМІ, близько четвертої години у Черкаській області було чути ще один вибух.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 9 вересня у Повітряних силах заявили про запуск російськими загарбниками ударних безпілотників для чергової атаки по України. Так, у кількох областях була оголошена повітряна тривога.

За останніми даними Повітряних сил (повідомлення від 03.48), у небі над Україною фіксуються до 10 груп "Шахедів", і більшість дронів-камікадзе противника - у Полтавській та Черкаській областях.

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Черкаська область Вибухи Атака дронів
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