ua en ru
Пн, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У кількох областях України оголошена повітряна тривога: де загроза ворожих ударів

Понеділок 09 вересня 2024 23:14
UA EN RU
У кількох областях України оголошена повітряна тривога: де загроза ворожих ударів Фото: у кількох обстях України оголошена повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У низці областей України ввечері 9 вересня була оголошена повітряна тривога. Фіксувалася загроза ворожих атак із застосуванням дронів-камікадзе, а також ракетного озброєння та авіабомб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України в Telegram.

Військові інформували про ударні безпілотники, попередньо типу "Шахед", які були помічені на північному сході.

Крім того, близько пів на одинадцяту оголошувалося про ракетну небезпеку для Дніпропетровської та Одеської областей. Також фіксувався рух ракети противника у напрямку Білгород-Дністровського району.

Але о 22.46 було заявлено про відбій загрози через ракети для Одеської та Дніпропетровської областей.

Додамо, перед цим, ближче до десятої вечора військові повідомляли про застосування російськими окупантами керованих авіаційних бомб (КАБ) в районах Сумської та Харківської областей.

Також у Повітряних силах повідомляли, що нові групи ворожих ударних безпілотників у Сумській області рухалися в напрямку Шостки.

Крім того, "Шахеди" були помічені у Полтавській області, а згодом і в передмісті Полтави.

Пізніше військові розповіли, що "Шахеди" продовжують рух курсом на Чернігів та на Дніпро.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!", - йдеться в заяві Повітряних сил о 23:42.

Мешканців областей, де лунали сирени щодо загрози ворожих атак з повітря, просять перебувати в укриттях та пам'ятати про правило "двох стін".

Де в Україні зараз оголошена повітряна тривога:

У кількох областях України оголошена повітряна тривога: де загроза ворожих ударів

Повітряні атаки РФ

Зазначимо, російські загарбники практично регулярно завдають по території України повітряні удари, для атак часто застосовуючи дрони-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед" (які росармія маркує як "Гєрані"), а також ракети.

При цьому прифронтові райони часто страждають від бомбових ударів з боку ворога.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі здійснили чергову атаку дронами та ракетами. Силами та засобами ППО ЗСУ було збито 2 керовані ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА "Shahed".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряна тривога Атака дронів Ракетна атака
NEWS
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ