Заходили кількома хвилями. У Києві розповіли про збиття російських безпілотників

Українські захисники ліквідували усі російські ударні безпілотники, які противник застосував для атаки на Київ цієї ночі, 20 грудня. Постраждалих у столиці немає.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.
Чиновник нагадав, що у столиці повітряна тривога протягом ночі оголошувалася двічі. Та зазначив, що на Київ БПЛА противника "заходили кількома хвилями".
"Силами та засобами ППО усі російські дрони, які загрожували Києву, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста та на території столиці", - розповів начальник КМВА.
Він додав, що точну кількість та тип дронів ворога оприлюднять Повітряні Сили ЗСУ у своєму звіті пізніше.
"Внаслідок атаки російських дронів, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському р-ні столиці на територію нежитлової забудови", - поінформував Попко.
Даних стосовно критичних руйнувань та пожежі - немає. Обійшлося без постраждалих.
Як повідомлялося раніше, з вечора 19 грудня зафіксувався запуск військами РФ дронів-камікадзе у бік України під час чергової повітряної атаки.
Пізніше, вже вночі 20 грудня, у Києві оголошували повітряну тривогу - причому двічі.
Згодом місцева влада розповіла про фіксацію падіння уламків БПЛА противника у Деснянському районі Києва.
Нагадаємо також, минулої ночі під час ворожої дронової атаки у Києві тричі оголошували повітряну тривогу. Крім того, вчора велася робота ППО на підступах до столиці та у місті.
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