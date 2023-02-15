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На Заході вважають наступ РФ на Донбасі "більш бажаним, чим реалістичним", - CNN

Фото: наступ РФ на Донбасі на заході вважають більш бажаним, чим реалістичним (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російський наступ на Донбасі, на який Кремль покладав найбільші сподівання в війні проти України, вважають більш бажаним, чим реалістичним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі під час боїв на Донбасі Росія втрачає весь той потенціал, від якого в Кремлі очікували знищення України.

Крім того, голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що попри те, що під Бахмутом наразі найгірша ситуація, військові ЗСУ не відступлять.

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