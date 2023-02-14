Генерал США про Бахмут: там найгірша ситуація, але ЗСУ не відступлять
Поблизу Бахмута наразі найгірша ситуація, адже саме туди нині росіяни скеровують більшість своїх сил, проте військові ЗСУ продовжують відбивати ворожі атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі під час брифінгу.
За словами Міллі, військові РФ зараз нападають на Донбасі й мають величезні втрати, адже стан підготовки росіян не дуже хороший, проте він наголосив, що в Росії є ще багато військовослужбовців.
"Як ви знаєте, Путін оголосив мобілізацію, і тому прибувають нові військовослужбовці. Військових у них багато, але у них не виходить досягати успіху, хоча війна всеодно продовжується. Це війна на виснаження", - пояснив генерал США.
Він заявив, що зараз довкола Бахмуту, а також з Харкова у напрямку до Херсона лінія фронту залишається доволі стабільною.
"Динаміка полягає в тому, що найгірша ситуація поблизу Бахмута. Українці продовжують відбивати атаки росіян, росіяни продовжують атакувати. Росіяни мають величезні втрати, немає якихось вишуканих військових дій. Дуже багато втрат у цій зоні", - підкреслив Міллі.
З приводу того, як довго це буде тривати, генерал зазначив, що важко точно сказати, адже, за його словами, це може тривати кілька тижнів, а може тривати до того часу, поки росіяни виснажаться.
"Я впевнений, що українці не відступлять і тому ми звертаємо увагу саме на цю зону бойових дій і підтримуємо Україну. Я не можу сказати, які дані розвідки у нас є. Єдине, що можу сказати, що найбільше загрози це ракетні атаки, зокрема на Київ. Тому я не буду применшувати російські спроможності атакувати далі протягом наступних тижнів", - додав Міллі.
Нагадаємо, сьогодні Міллі заявив, що Росія програла війну, що розпочала на території України.
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