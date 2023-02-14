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Генерал США про Бахмут: там найгірша ситуація, але ЗСУ не відступлять

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США, Вівторок 14 лютого 2023 18:32
Генерал США про Бахмут: там найгірша ситуація, але ЗСУ не відступлять Фото: американський генерал Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Поблизу Бахмута наразі найгірша ситуація, адже саме туди нині росіяни скеровують більшість своїх сил, проте військові ЗСУ продовжують відбивати ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі під час брифінгу.

За словами Міллі, військові РФ зараз нападають на Донбасі й мають величезні втрати, адже стан підготовки росіян не дуже хороший, проте він наголосив, що в Росії є ще багато військовослужбовців.

"Як ви знаєте, Путін оголосив мобілізацію, і тому прибувають нові військовослужбовці. Військових у них багато, але у них не виходить досягати успіху, хоча війна всеодно продовжується. Це війна на виснаження", - пояснив генерал США.

Він заявив, що зараз довкола Бахмуту, а також з Харкова у напрямку до Херсона лінія фронту залишається доволі стабільною.

"Динаміка полягає в тому, що найгірша ситуація поблизу Бахмута. Українці продовжують відбивати атаки росіян, росіяни продовжують атакувати. Росіяни мають величезні втрати, немає якихось вишуканих військових дій. Дуже багато втрат у цій зоні", - підкреслив Міллі.

З приводу того, як довго це буде тривати, генерал зазначив, що важко точно сказати, адже, за його словами, це може тривати кілька тижнів, а може тривати до того часу, поки росіяни виснажаться.

"Я впевнений, що українці не відступлять і тому ми звертаємо увагу саме на цю зону бойових дій і підтримуємо Україну. Я не можу сказати, які дані розвідки у нас є. Єдине, що можу сказати, що найбільше загрози це ракетні атаки, зокрема на Київ. Тому я не буду применшувати російські спроможності атакувати далі протягом наступних тижнів", - додав Міллі.

Нагадаємо, сьогодні Міллі заявив, що Росія програла війну, що розпочала на території України.

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