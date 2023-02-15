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На Западе считают наступление РФ на Донбассе "более желанным, чем реалистичным", - CNN

Фото: наступление РФ на Донбассе на мероприятии считают более желанным, чем реалистичным (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российское наступление на Донбассе, на которое Кремль возлагал наибольшие надежды в войне против Украины, считают более желанным, чем реалистичным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе боев на Донбассе Россия теряет весь тот потенциал, от которого в Кремле ожидали уничтожение Украины.

Кроме того, глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что несмотря на то, что под Бахмутом пока самая плохая ситуация, военные ВСУ не отступят.

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