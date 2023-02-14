ua ru
Вт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ на Донбасі втрачає потенціал, від якого Кремль чекав знищення України, - Зеленський

Новость на русском →
Україна, Вівторок 14 лютого 2023 22:07
РФ на Донбасі втрачає потенціал, від якого Кремль чекав знищення України, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Наразі під час боїв на Донбасі Росія втрачає весь той потенціал, від якого в Кремлі очікували знищення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні, 14 лютого, Зеленський повідомив, що він постійно залишається на зв'язку з українськими військовими та командувачами Збройних сил України.

"Мав кілька нарад. Ситуація на передовій, особливо в Донецькій та Луганській областях, залишається вкрай тяжкою. Це буквально бої за кожен метр української землі. Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр виграний там - це захист всієї нашої держави", - наголосив президент.

Він пояснив, що кожен день, коли українські військові вистояли у Бахмуті, Вугледарі, у Мар'їнці та інших населених пунктах Донбасу, це скорочення російської агресії на тижні.

"Саме там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу. Все, що ворог втратить на нашому Донбасі, він вже не зможе відновити. І це саме той потенціал держави-агресора, від якого в керівництві держави-терориста очікували знищення всієї нашої України", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що попри те, що під Бахмутом наразі найгірша ситуація, військові ЗСУ не відступлять.

Крім того, Міллі заявив, що Росія програла війну, що розпочала на території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Донбас Бахмут
NEWS
Не про все можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"
Не про все можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"
DAILY
Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ