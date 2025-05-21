В Україні за час війни затримали майже 50 тисяч осіб за перетин кордону, - ДПСУ

З початку повномасштабного вторгнення прикордонники затримали майже 50 тисяч чоловіків, які намагалися перетнути кордон України незаконним способом.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, близько 45 тисяч осіб було затримано на "зеленій" ділянці кордону, контрольних постах і блокпостах у прикордонних районах.

Ще близько 4 тисяч осіб намагалися перетнути кордон у пунктах пропуску з підробленими документами або іншими незаконними методами.

Ці показники охоплюють період дії воєнного стану. При цьому речник підкреслив, що дані про тих, хто все ж прорвався через кордон, можуть надати лише суміжні країни, де таких порушників затримують.

"У даному випадку не йде мова про тих осіб, яким вдалося незаконно перетнути кордон, бо такі дані можуть озвучуватися виключно суміжними країнами, які затримують цих громадян, що незаконно перетнули кордон", - сказав він.

ДПСУ активно співпрацює з прикордонними службами сусідніх держав та країн Європи для протидії незаконному перетину кордону.

За час воєнного стану кількість спроб порушити кордон значно зросла, наголосив Демченко.