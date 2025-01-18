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Поліція викрила десятки схем незаконного виїзду чоловіків за кордон і вручила підозри

Україна, Субота 18 січня 2025 10:46
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Поліція викрила десятки схем незаконного виїзду чоловіків за кордон і вручила підозри Фото: поліція викрила десятки схем незаконного виїзду чоловіків за кордон (npu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Поліція викрила десятки схем незаконного переправлення чоловіків за кордон у 19 областях України. Фігурантам вручили підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Правоохоронці у рамках кримінальних справ провели 270 обшуків. Викрили злочинні схеми на території 19 областей.

Серед фігурантів переважно приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему "Шлях", а також ділки, які організували "бізнес" на переправленні чоловіків призовного віку в обхід прикордонних пунктів пропуску.

Фото: поліція викрила десятки схем незаконного виїзду чоловіків за кордон (npu.gov.ua)

Також поліція викрила адміністраторів різних месенджерів, які підшуковували та приймали "замовлення" від "клієнтів", та осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, зокрема й медичні документи відносно осіб призовного віку, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, грошові в іноземній валюті тощо.

Фігурантам вже оголосили підозру за низкою статей ККУ, зокрема за ч. 3 ст. 332 - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує до девʼяти років в'язниці з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.

Незаконний виїзд з України

Нагадаємо, на початку січня поліція повідомила про масштабні обшуки у справах про незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Правоохоронці провели понад 600 одночасних обшуків.

За словами правоохоронців, дії зловмисників призвели до того, що сотні військовозобов’язаних виїхали з країни.

Пізніше поліція уточнила, що ліквідувала майже півсотні схем незаконного перетину кордону у 22 регіонах України. Правоохоронці вручили понад 60 підозр фігурантам справ.

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