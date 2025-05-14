Допомагав тікати до Білорусі: правоохоронця судитимуть за схему з ухилянтами

У Рівненській області судитимуть правоохоронця та його спільника, які організували нелегальну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон до Білорусі. Справу вже передано до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у листопаді 2024 року до правоохоронця звернулися двоє знайомих, які хотіли виїхати до Євросоюзу. Посадовець запропонував їм маршрут через Білорусь, який вважав "безпечнішим".

За свої "послуги" він вимагав по 8 тисяч доларів із кожного. До справи залучив місцевого мешканця, добре обізнаного з прикордонною місцевістю.

За планом, правоохоронець мав особисто довезти військовозобов'язаних чоловіків з Рівного повз усі блокпости до села неподалік кордону. Далі чоловіків до кордону мав перевозити його спільник, а сам перехід до Білорусі чоловіки мали здійснити самостійно за отриманими інструкціями.

Правоохоронця затримали "на гарячому" 12 грудня після отримання 8 тисяч доларів від одного з "клієнтів".

Обом учасникам обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Їм інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через держкордон, за попередньою змовою, повторно та з корисливих мотивів (ч. 2 та ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція - до 9 років позбавлення волі.

Фото: правоохоронця судитимуть за схему з ухилянтами (dbr.gov.ua)