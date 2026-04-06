На заході України сильна негода зриває дахи і засипає градом (фото, відео)

На заході України вирує шторм - з градом, різким вітром і зірваними дахами. Найбільше дісталося Волині, Рівненщині та Львівщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру та повідомлення очевидців у соцмережах.
Коли чекати тепла: справжнє весняне потепління до +20 градусів повернеться в Україну орієнтовно 14-15 квітня.
На Волині 6 квітня оголосили жовтий рівень небезпеки - перший рівень з трьох. Синоптики попередили про грозу з градом, яка мала тривати до кінця доби.
На Львівщині також оголосили штормове попередження. Сильні пориви вітру очікувалися впродовж усього дня.
Оновлено о 14:20
Через негоду на Рівненщині без світла залишилися 46 населених пунктів у Вараському та Рівненському районах.
Оновлено о 14:32
На Львівщині через негоду люди теж залишились без електрики. Повністю або частково знеструмлено 94 населених пункти.
Синоптики рекомендували:
Негода вже завдала реальної шкоди.
У селі Хиночі на півночі Рівненщини - у Володимирецькій громаді - вітер зірвав дах місцевої школи.
В Олеську на Львівщині сильний вітер також зніс покрівлю будівлі.
Пориви вітру в західних, більшості північних та центральних областях сягають 15-20 метрів за секунду - це вже небезпечний рівень.
У Києві вітер виявився настільки сильним, що довелося зняти головний прапор країни.
Погода найближчими днями не налагодиться. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко:
На заході та півночі країни вдень температура тримається близько +9...+12 градусів, на решті території - до +12...+19.
Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань пояснював, що вже на початку квітня Україну накриє порція скандинавської прохолоди, а стабільно теплої й сухої погоди в місяці чекати не варто - в атмосфері домінуватимуть циклони.