На заході України сильна негода зриває дахи і засипає градом (фото, відео)

8-9 квітня очікується мокрий сніг та нічні заморозки у північних та західних областях.

8-9 квітня очікується мокрий сніг та нічні заморозки у північних та західних областях. На заході України вирує стихія: Волинь, Рівненщину та Львівщину накрили грози з градом та штормовий вітер.

Масштабні пошкодження: У селі Хиночі на Рівненщині вітер зніс дах школи, аналогічні пошкодження зафіксовано в Олеську на Львівщині.

Коли чекати тепла: справжнє весняне потепління до +20 градусів повернеться в Україну орієнтовно 14-15 квітня.

Град і шторм: що відбувається

На Волині 6 квітня оголосили жовтий рівень небезпеки - перший рівень з трьох. Синоптики попередили про грозу з градом, яка мала тривати до кінця доби.

На Львівщині також оголосили штормове попередження. Сильні пориви вітру очікувалися впродовж усього дня.

Оновлено о 14:20

Через негоду на Рівненщині без світла залишилися 46 населених пунктів у Вараському та Рівненському районах.

Оновлено о 14:32

На Львівщині через негоду люди теж залишились без електрики. Повністю або частково знеструмлено 94 населених пункти.

Синоптики рекомендували:

не стояти поблизу дерев, рекламних щитів і ліній електропередач

зачинити вікна

прибрати з балконів усе, що може зірвати вітер

Зірвані дахи і зруйновані будівлі

Негода вже завдала реальної шкоди.

У селі Хиночі на півночі Рівненщини - у Володимирецькій громаді - вітер зірвав дах місцевої школи.

В Олеську на Львівщині сильний вітер також зніс покрівлю будівлі.

Фото: наслідки негоди на Львівщині (t.me)

Пориви вітру в західних, більшості північних та центральних областях сягають 15-20 метрів за секунду - це вже небезпечний рівень.

У Києві вітер виявився настільки сильним, що довелося зняти головний прапор країни.

Яку погоду прогнозують синоптики надалі

Погода найближчими днями не налагодиться. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко:

8-9 квітня на Рівненщині очікується мокрий сніг

вночі на заході, півночі та місцями в центрі можливі заморозки

тепло повернеться орієнтовно 14-15 квітня.

На заході та півночі країни вдень температура тримається близько +9...+12 градусів, на решті території - до +12...+19.