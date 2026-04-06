Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

На западе Украины сильная непогода срывает крыши и засыпает градом (фото, видео)

13:41 06.04.2026 Пн
3 мин
Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях
aimg Елена Чупровская
Фото: Заморозки и даже мокрый снег: непогода не покинет Украину в ближайшие дни (Getty Images)

На западе Украины бушует шторм - с градом, резким ветром и сорванными крышами. Больше всего досталось Волыни, Ривненской и Львовской областям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра и сообщения очевидцев в соцсетях.

Главное

  • Прогноз на ближайшие дни: 8-9 апреля ожидается мокрый снег и ночные заморозки в северных и западных областях.

  • На западе Украины бушует стихия: Волынь, Ровенскую и Львовскую области накрыли грозы с градом и штормовой ветер.

  • Масштабные повреждения: В селе Хиночи на Ровенщине ветер снес крышу школы, аналогичные повреждения зафиксированы в Олеске на Львовщине.

  • Когда ждать тепла:настоящее весеннее потепление до +20 градусов вернется в Украину ориентировочно 14-15 апреля.

Град и шторм: что происходит

На Волыни 6 апреля объявили желтый уровень опасности - первый уровень из трех. Синоптики предупредили о грозе с градом, которая должна была продлиться до конца суток.

На Львовщине также объявили штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра ожидались в течение всего дня.

Обновлено в 14:20

Из-за непогоды на Ровенщине без света остались 46 населенных пунктов в Варашском и Ровенском районах.

Обновлено в 14:32

На Львовщине из-за непогоды люди тоже остались без электричества. Полностью или частично обесточены 94 населенных пункта.

Синоптики рекомендовали:

  • не стоять вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач
  • закрыть окна
  • убрать с балконов все, что может сорвать ветер

Сорванные крыши и разрушенные здания

Непогода уже нанесла реальный ущерб.

В селе Хиночи на севере Ривненской области - во Владимирецкой общине - ветер сорвал крышу местной школы.

В Олеске на Львовщине сильный ветер также снес кровлю здания.

Фото: последствия непогоды на Львовщине (t.me)

Порывы ветра в западных, большинстве северных и центральных областях достигают 15-20 метров в секунду - это уже опасный уровень.

В Киеве ветер оказался настолько сильным, что пришлось снять главный флаг страны.

Какую погоду прогнозируют синоптики в дальнейшем

Погода в ближайшие дни не наладится. По прогнозу синоптика Наталки Диденко:

  • 8-9 апреля на Ровенщине ожидается мокрый снег
  • ночью на западе, севере и местами в центре возможны заморозки
  • тепло вернется ориентировочно 14-15 апреля.

На западе и севере страны днем температура держится около +9...+12 градусов, на остальной территории - до +12...+19.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украину накроют дожди и похолодание на этой неделе. Местами температура опустится до +4.

Напомним, синоптики еще в начале марта предупреждали о контрастах этого апреля.

Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань объяснял, что уже в начале апреля Украину накроет порция скандинавской прохлады, а стабильно теплой и сухой погоды в месяце ждать не стоит - в атмосфере будут доминировать циклоны.

