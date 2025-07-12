На Заході сумніваються у серйозних змінах позиції Трампа щодо війни в Україні, - FT

Двоє високопосадовців, причетних до переговорів між Вашингтоном і європейськими партнерами, заявили: риторика змінилась, але дії - ні.

За словами джерел, президент США все ще сприймає диктатора РФ Володимира Путіна як ключового співрозмовника в питанні врегулювання війни.

А президента України Володимира Зеленського, навпаки, вважає головною перешкодою для швидкої "мирної угоди".

Саме така позиція викликає занепокоєння в союзників, адже, як зазначають чиновники, вона може вплинути на майбутню підтримку України.

Хоча постачання систем Patriot покликане посилити захист українських міст і військових об’єктів, це не змінить здатності України завдавати удару у відповідь Росії. А отже - і загальної динаміки війни.

"Є трохи надмірного збудження через зміну тону, але ми не бачимо, щоб це переросло у серйозні дії", - заявив один із чиновників.