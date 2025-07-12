На Западе сомневаются в серьезных изменениях позиции Трампа по войне в Украине, - FT

Несмотря на более жесткие заявления Дональда Трампа в отношении России, Запад не видит реального сдвига в его политике в пользу Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Двое высокопоставленных чиновников, причастных к переговорам между Вашингтоном и европейскими партнерами, заявили: риторика изменилась, но действия - нет.
По словам источников, президент США все еще воспринимает диктатора РФ Владимира Путина как ключевого собеседника в вопросе урегулирования войны.
А президента Украины Владимира Зеленского, наоборот, считает главным препятствием для быстрого "мирного соглашения".
Именно такая позиция вызывает беспокойство у союзников, ведь, как отмечают чиновники, она может повлиять на будущую поддержку Украины.
Хотя поставки систем Patriot призваны усилить защиту украинских городов и военных объектов, это не изменит способности Украины наносить ответный удар России. А значит - и общей динамики войны.
"Есть немного чрезмерного возбуждения из-за изменения тона, но мы не видим, чтобы это переросло в серьезные действия", - заявил один из чиновников.
Напомним, что CNN опубликовал аудиозапись, на которой Трамп якобы рассказывает, как в свое время пытался сдержать российского диктатора Владимира Путина от нападения на Украину, угрожая ему "разбомбить Москву к черту".
Аудио было сделано во время благотворительных мероприятий 2024 года в Нью-Йорке и Флориде. Подробнее о данной записи и заявлении Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.
Уже 3 июля Путин заявил о запланированном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
Также Трамп выразил недовольство атакой России на Украину, во время которой было задействовано более 700 дронов. Он заявил, что погибают до семи тысяч человек в неделю с обеих сторон. А впоследствии заявил, что недоволен российским диктатором Владимиром Путиным и пригрозил ему сюрпризом.
Также, Трамп заявил, что сделает важное заявление относительно войны, которую развязала Россия против Украины.
"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", - сообщил он.
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