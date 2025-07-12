На Западе сомневаются в серьезных изменениях позиции Трампа по войне в Украине, - FT

Отношение Трампа к Путину и России

Напомним, что CNN опубликовал аудиозапись, на которой Трамп якобы рассказывает, как в свое время пытался сдержать российского диктатора Владимира Путина от нападения на Украину, угрожая ему "разбомбить Москву к черту".

Аудио было сделано во время благотворительных мероприятий 2024 года в Нью-Йорке и Флориде. Подробнее о данной записи и заявлении Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.

Уже 3 июля Путин заявил о запланированном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Также Трамп выразил недовольство атакой России на Украину, во время которой было задействовано более 700 дронов. Он заявил, что погибают до семи тысяч человек в неделю с обеих сторон. А впоследствии заявил, что недоволен российским диктатором Владимиром Путиным и пригрозил ему сюрпризом.

Также, Трамп заявил, что сделает важное заявление относительно войны, которую развязала Россия против Украины.

"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", - сообщил он.

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