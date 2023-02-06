На заході Нью-Йорка стався землетрус

"Сьогодні приблизно о 6:15 ранку за східним часом багато людей відчули сильний землетрус у районі Баффало, штат Нью-Йорк. Поки що невідомо, чи є якісь збитки від землетрусу", - повідомили в Національній метеорологічній службі США.

Як повідомляє видання, багато людей телефонували до телеканалу WIVB, повідомляючи, що відчули це в таких місцях, як Лакаванна, Кенмор, Баффало, Амхерст, Гамбург і Вест-Сенека.

Керівник округу Ері Марк Полонкарц сказав, що, за даними Департаменту національної безпеки та служби надзвичайних ситуацій округу, підтверджений землетрус відчувався на півночі до Ніагарського водоспаду та на південь до Орчард-парку.

"Було відчуття, ніби машина врізалася в мій будинок у Баффало", - сказав Полонкарц.

Староста міста Вест-Сенека Гері Діксон зазначив, що йому невідомо про будь-які збитки, які сталися в місті в результаті землетрусу. Але далі на північ мер Байрон Браун розповів, що димова труба впала на автомобіль у північному Буффало.

"Це не перший випадок, коли західний Нью-Йорк зазнав землетрусу. Минулого року у містечку Варшава штату Нью-Йорк стався незначний землетрус магнітудою 2,6. Розглядаючи південний Онтаріо та західний Нью-Йорк загалом, Геологічна служба США (USGS) каже, що в цьому регіоні відбуваються помірно часті землетруси, принаймні з моменту, коли перший був зареєстрований у 1840 році", - зауважує видання.

Найбільший зареєстрований землетрус стався поблизу Аттики в 1929 році і був зареєстрований із магнітудою 4,9, що спричинило помірні пошкодження.

"Землетруси, які надто малі, щоб завдати шкоди, відчуваються приблизно три-чотири рази на десятиліття, хоча лише один був відчутний у 1940-х роках, а вісім - у 1960-х", - констатувало USGS.