У понеділок вранці на заході Нью-Йорка стався землетрус магнітудою 3,8. Епіцентр землетрусу знаходився в 1,3 милях на схід і північний схід від Західної Сенеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
"Сьогодні приблизно о 6:15 ранку за східним часом багато людей відчули сильний землетрус у районі Баффало, штат Нью-Йорк. Поки що невідомо, чи є якісь збитки від землетрусу", - повідомили в Національній метеорологічній службі США.
Як повідомляє видання, багато людей телефонували до телеканалу WIVB, повідомляючи, що відчули це в таких місцях, як Лакаванна, Кенмор, Баффало, Амхерст, Гамбург і Вест-Сенека.
Керівник округу Ері Марк Полонкарц сказав, що, за даними Департаменту національної безпеки та служби надзвичайних ситуацій округу, підтверджений землетрус відчувався на півночі до Ніагарського водоспаду та на південь до Орчард-парку.
"Було відчуття, ніби машина врізалася в мій будинок у Баффало", - сказав Полонкарц.
Староста міста Вест-Сенека Гері Діксон зазначив, що йому невідомо про будь-які збитки, які сталися в місті в результаті землетрусу. Але далі на північ мер Байрон Браун розповів, що димова труба впала на автомобіль у північному Буффало.
"Це не перший випадок, коли західний Нью-Йорк зазнав землетрусу. Минулого року у містечку Варшава штату Нью-Йорк стався незначний землетрус магнітудою 2,6. Розглядаючи південний Онтаріо та західний Нью-Йорк загалом, Геологічна служба США (USGS) каже, що в цьому регіоні відбуваються помірно часті землетруси, принаймні з моменту, коли перший був зареєстрований у 1840 році", - зауважує видання.
Найбільший зареєстрований землетрус стався поблизу Аттики в 1929 році і був зареєстрований із магнітудою 4,9, що спричинило помірні пошкодження.
"Землетруси, які надто малі, щоб завдати шкоди, відчуваються приблизно три-чотири рази на десятиліття, хоча лише один був відчутний у 1940-х роках, а вісім - у 1960-х", - констатувало USGS.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що на півдні Туреччини і на півночі Сирії стався потужний землетрус, внаслідок якого загинуло понад 1500 людей і було зруйновано тисячі будівель. Землетрус силою 7,8 бала відчувався також у Лівані та Ізраїлі. Згодом, о 13:24 за турецьким часом, у країні стався ще один землетрус.
Смертоносні підземні поштовхи відчувалися на Кіпрі та в Іраку, сильний землетрус зафіксували на півдні Казахстану.
Додамо, що землетруси могли відчувати жителі Криму та півдня України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.