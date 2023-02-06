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На западе Нью-Йорка произошло землетрясение

Фото: землетрясение произошло на западе Нью-Йорка (скриншот: nwschat.weather.gov)
Автор: Татьяна Зарембо

В понедельник утром на западе Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 милях к востоку и северо-востоку от Западной Сенеки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Сегодня примерно в 6:15 утра по восточному времени многие люди почувствовали сильное землетрясение в районе Баффало, штат Нью-Йорк. Пока неизвестно, есть ли какие-либо убытки от землетрясения", - сообщили в Национальной метеорологической службе США.

Как сообщает издание, многие звонили на телеканал WIVB, сообщая, что почувствовали это в таких местах, как Лакаванна, Кенмор, Баффало, Амхерст, Гамбург и Вест-Сенека.

Руководитель округа Эри Марк Полонкарц сказал, что, по данным Департамента национальной безопасности и службы чрезвычайных ситуаций округа, подтвержденное землетрясение ощущалось на севере к Ниагарскому водопаду и к югу в Орчард-парк.

"Было ощущение, что машина врезалась в мой дом в Баффало", - сказал Полонкарц.

Староста города Вест-Сенека Гэри Диксон отметил, что ему неизвестно о каких-либо убытках, произошедших в городе в результате землетрясения. Но дальше на север мэр Байрон Браун рассказал, что дымовая труба упала на автомобиль в северном Буффало.

"Это не первый случай, когда западный Нью-Йорк подвергся землетрясению. В прошлом году в городке Варшава штата Нью-Йорк произошло незначительное землетрясение магнитудой 2,6. Рассматривая южный Онтарио и западный Нью-Йорк в целом, Геологическая служба США (USGS) говорит, что в этом регионе происходят умеренно частые землетрясения, по крайней мере, с момента, когда первое было зарегистрировано в 1840 году", - отмечает издание.

Наибольшее зарегистрированное землетрясение произошло вблизи Аттики в 1929 году и было зарегистрировано с магнитудой 4,9, что повлекло за собой умеренные повреждения.

"Землетрясения, которые слишком малы, чтобы нанести вред, ощущаются примерно три-четыре раза в десятилетие, хотя только один был ощутим в 1940-х годах, а восемь - в 1960-х", - констатировало USGS.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что на юге Турции и на севере Сирии произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли более 1500 человек и были разрушены тысячи зданий. Землетрясение силой 7,8 балла ощущалось также в Ливане и Израиле. Впоследствии, в 13:24 по турецкому времени, в стране произошло еще одно землетрясение.

Смертоносные подземные толчки ощущались на Кипре и Ираке, сильное землетрясение зафиксировали на юге Казахстана.

Добавим, что землетрясения могли ощущать жители Крыма и юга Украины.

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Землетрясение