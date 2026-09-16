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Дрон, збитий винищувачами НАТО у Литві, виявився російською "Герберою", - Науседа

19:39 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Дрон, збитий винищувачами НАТО у Литві, виявився російською "Герберою", - Науседа Фото: Президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
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У Литві виявили, що знищений ракетою у ніч проти 15 вересня дрон був російською "Герберою". Проте він, ймовірно, призначався саме Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи для Delfi.

У Литві збили російську "Герберу"

Науседа заявив, що об'єкт, який увійшов у повітряний простір Литви і пізніше був збитий, виявився російським дроном типу "Гербера“.

"Поки що аналізується його електронна частина. Схоже, інформацію вдасться відновити і отримати значно більше даних про те, звідки він прибув, як і за яких обставин", - каже президент.

На його думку, найімовірніше, це був російський дрон, нейтралізований засобами радіоелектронної боротьби ЗСУ. Через те він полетів на територію Литви, а не України.

Як Литві збивати російські дрони

"На жаль, у майбутньому подібних інцидентів може бути і більше. Найголовніше - щоб ми могли своєчасно їх виявляти, бажано ще над територією сусідніх країн, щоб швидше реагувати, оскільки часу на підготовку у нас дійсно небагато", - зазначив він.

За словами глави держави, необхідно шукати альтернативні способи нейтралізації дронів, не обмежуючись лише ракетами.

"Існує цілий спектр засобів ППО, перехоплювачів дронів малої дальності, і вони повинні бути альтернативними способами“, - уточнив він.

Президент наголосив, що Литва зміцнює інтегровану протиповітряну оборону, однак у її роботі все ще трапляються помилки.

"Так, все ще трапляються інциденти, які іноді викликають гнів, іноді усмішку, як той злощасний випадок з птахами. Хочеться, щоб ризик для життя людей був максимально мінімізований“, - наголосив Науседа.

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 15 вересня у Литві було оголошено жовтий рівень повітряної загрози. Тоді безпілотник порушив повітряний простір країни. Невдовзі винищувачі НАТО збили його.

Крім того, 13 вересня у Литві закривали аеропорт Вільнюса та піднімали винищувач НАТО через підозрілий об'єкт у повітрі. Ним виявилася зграя птахів.

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