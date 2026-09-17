На Западе есть сомнения в готовности НАТО к войне, тактика устарела, - Reuters

Чиновники оборонных ведомств отметили, что НАТО должно осовременить некоторое оружие и тактику ведения войны. Примером быстрой адаптации в военных действиях есть Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Готов ли Альянс к войне

Пять украинских и западных чиновников оборонных ведомств сообщили Reuters, что события на поле боя происходят так быстро, что некоторое оружие и тактика НАТО рискуют устареть.

Украина, не являющаяся членом Альянса, адаптируется через недели. НАТО же покупает и разрабатывает системы годами, а иногда и десятилетиями, пишет издание.

Денис Штиллерман, совладелец и главный конструктор компании Fire Point, рассказал Reuters, что танки сейчас "ничтожны". Ведь дрон стоимостью около 5000 долларов может их уничтожить. Тем не менее, Европа все еще тратит значительные средства на бронетехнику.

Дроны сменили войну

Дешевые дроны также изменили ведение войны в других аспектах. Большие транспортные колонны или скопления войск становятся гораздо более легкими мишенями.

"Они хорошо умеют штурмовать позиции. Но если над головой будет дрон, а вы даже не поднимете голову, что произойдет с вашим подразделением?" - сказал Александр Пивненко, командующий Национальной гвардией Украины о международных войсках.

Украина учит НАТО

Украинские чиновники отметили растущую роль Украины в обучении Альянса уроками, извлеченными из войны против России.

Однако они также отметили, что военная бюрократия НАТО с трудом усваивает их.

Украинский офицер, прошедший психологическую подготовку НАТО в Румынии, сообщил Reuters, что некоторые учебные материалы Альянса до сих пор опираются на опыт Второй мировой войны.

В своем заявлении Министерство обороны Украины говорило, что его солдаты и военные НАТО должны многому научиться друг у друга. Они назвали использование Украиной дронов и радиоэлектронной борьбы "беспрецедентным в мире".

Что с ПВО

Война в Украине также проявила уязвимость противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, пишет издание. Европа зависит от современных американских противоракетных систем Patriot. Украина испытывает критическую нехватку ракет-перехватчиков Patriot.

В июле Украина и 9 европейских союзников положили начало коалиции ПВО , которая включает планы совместной разработки новой системы противоракетной обороны. Известный как Freyja, проект является консорциумом примерно из десятка компаний с Fire Point как главным партнером в приватном секторе.