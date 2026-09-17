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Прем'єр Чехії закликав створити ППО Euro Patriot: Зеленський має рацію

21:50 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Прем'єр Чехії закликав створити ППО Euro Patriot: Зеленський має рацію Фото: Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш (Getty Images)
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Чехія підтримала ідею президента України Володимира Зеленського щодо спільної європейської системи ППО. Це посилить внесок Європи у НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша на Празькому оборонному саміті.

Euro Patriot пропонує Чехія

Політик заявив, що треба шукати нові рішення для захисту Європи.

"Ми маємо вчитися на війні в Україні та шукати рішення, особливо в галузі захисту від балістичних ракет. Можливо, я наївний, але я хотів би спробувати переконати наших партнерів зосередитися на такому проєкті", - каже він.

На його думку, європейський Patriot дав би набагато більше, ніж просто безпеку.

"Наступний великий європейський проєкт має захистити наше небо, зміцнити наш суверенітет і довести, що Європа має волю самостійно визначати власне майбутнє", - сказав Бабіш.

Ідея Зеленського

Політик згадав виступ Президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО в Анкарі, де він закликав Європу розробити власну систему балістичної та антибалістичної, протидронової оборони.

"Я вважаю, що він має рацію, і тепер у нас є можливість діяти", - сказав чеський прем’єр.

"Я запропонував щось подібне - спільну європейську програму системи протиракетної оборони, яку я називаю Euro Patriot", - уточнив Бабіш.

Він пояснив, що перевірені системи на кшталт американських Patriot є еталоном у протидії балістиці.

На думку прем’єра, є можливість виробляти їх на ліцензійному виробництві в Європі, щоб зменшити залежність від зовнішніх поставок. Проте краще розробити власний спільний оборонний щит, Європа для цього має все необхідне.

Також це посилило би внесок Європи в НАТО. Про конкуренцію зі США не йдеться, каже Бабіш.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна проводить перемовини щодо посилення протиповітряної та антибалістичної оборони держави - від французьких систем SAMP/T і проєкту FREYA до угоди з Німеччиною про ракети PAC-2.

Крім того, Зеленський анонсував українську балістику і систему ПРО у 2026-2027 роках.

Також стало відомо, що ракети для Patriot у світі є, і Зеленський закликав партнерів ухвалити політичне рішення щодо їх передачі Україні.

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