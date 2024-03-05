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Для захисту від загроз із боку РФ. В Албанії відкрилася перша база НАТО

Вівторок 05 березня 2024 01:18
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Для захисту від загроз із боку РФ. В Албанії відкрилася перша база НАТО Фото: в Албанії відкрилася перша база НАТО (nato.int)
Автор: Константин Широкун

В Албанії відкрилася перша база Північноатлантичного альянсу. Авіабаза, розташована за 80 км на південь від столиці Тирани, покликана захистити регіон Західних Балкан від загроз з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

"Це ще один елемент безпеки для нашого регіону Західних Балкан, який, як ми добре знаємо, не вільний від загроз та неоімперських амбіцій Російської Федерації", - заявив прем'єр-міністр Албанії Елі Рама.

Він також повідомив, що спочатку на авіабазі буде розміщено два вертольоти Black Hawk і три ударні безпілотники Bayraktar. На церемонії відкриття були присутні президент Албанії Байрам Бегай, прем'єр-міністр Еді Рама, а також військове керівництво Албанії та НАТО.

Повідомляється, що на модернізацію радянської бази НАТО направило близько 50 млн. євро. Реконструкція об'єкту розпочалася у 2019 році. За цей час було відремонтовано злітно-посадкові смуги, диспетчерську вежу, ангари та склади. За словами виконуючого обов'язки прес-секретаря НАТО Ділана Уайта, авіабаза слугуватиме важливим вузлом НАТО і зміцнить присутність альянсу на Західних Балканах.

Для захисту від загроз із боку РФ. В Албанії відкрилася перша база НАТО

Навчання НАТО

У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з країн, що приймають, і розмістить на своїй території значну кількість солдатів і техніки союзників. В рамках Steadfast Defender-24 відбудуться польські національні навчання за участю збройних сил інших країн під назвою Dragon-24.

Також учора, 4 березня, на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії розпочалися масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24, які триватимуть до 15 березня. Вони відбуваються під керівництвом Норвегії. У них візьмуть участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 14 країн, а також понад 50 кораблів, у тому числі фрегати та підводні човни, а також понад 100 винищувачів, вертольотів та інших літальних апаратів.

Крім того, в Середземному морі біля берегів острова Сицилія вранці 26 лютого розпочалися морські навчання країн НАТО під назвою Dynamic Manta. Навчання є платформою для тестування та зміцнення можливостей реагування Альянсу на кризи.

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